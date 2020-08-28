В Глухове тренировались тушить пожар на элеваторе 28 августа в г. Глухов на базе ООО «Глуховский элеватор», состоялись совместные учения спасателей и работников предприятия.

По тактическому замыслу, в помещении склада для хранения зерна возник пожар. Диспетчер сообщил о происшествии руководству предприятия и Службу спасения. Ответственные лица организовали эвакуацию всех работников в заранее определенное безопасное место. Между тем добровольная пожарная дружина продемонстрировала свои действия по локализации пожара. Им на помощь прибыло подразделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части, которое провело ликвидацию условного пожара.

После завершения отработок работникам предприятия рассказали, как правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения и какие правила пожарной безопасности необходимо строго выполнять на объекте. Подобные учения спасатели систематически организуют на данном объекте, это дает возможность всем участникам отработать действия необходимы при оперативного реагирования в случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.