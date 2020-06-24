Полиция задержала двух белопольчан по подозрению в совершении умышленного убийства О подозрительном запахе из квартиры в одной из многоэтажек Белополья в полицию сообщили жители дома.

Когда по указанному адресу прибыли сотрудники Белопольского отделения полиции, их встретила пожилая хозяйка квартиры. Женщина, несмотря на ее преклонный возраст, имела определенные расстройства психического здоровья. Она просила правоохранителей не будить ее сына, утверждая, что тот просто спит, и не подозревала, что он несколько дней как умер.

Следственно-оперативная группа осмотрела тело покойника и обнаружила на нем следы насильственной смерти. Впоследствии судмедэксперт подтвердил, что мужчина погиб от механической асфиксии и колото-резаных ран живота, шеи и лица.

Под процессуальным руководством прокуратуры следователи полиции по факту убийства открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». К расследованию и раскрытию преступления присоединились сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП области, место происшествия исследовали эксперты выездной криминалистической лаборатории Следственного управления.

«Наши оперативники восстановили ход событий, предшествовавший преступлению и установили личности причастных к убийству двух местных жителей, - комментирует ситуацию Игорь Кисилев, начальник Белопольского отделения полиции. - Одного из них задержали буквально через час, другого искали почти сутки - оказывается, 26-летний молодой человек поспешил уехать за пределы района. Разыскать и задержать фигуранта нашим оперативникам помогли ямпольские коллеги».

Сейчас оба подозреваемых задержаны, им объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.