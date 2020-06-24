Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:43315

Полиция задержала двух белопольчан по подозрению в совершении умышленного убийства

О подозрительном запахе из квартиры в одной из многоэтажек Белополья в полицию сообщили жители дома.

Когда по указанному адресу прибыли сотрудники Белопольского отделения полиции, их встретила пожилая хозяйка квартиры. Женщина, несмотря на ее преклонный возраст, имела определенные расстройства психического здоровья. Она просила правоохранителей не будить ее сына, утверждая, что тот просто спит, и не подозревала, что он несколько дней как умер.

Следственно-оперативная группа осмотрела тело покойника и обнаружила на нем следы насильственной смерти. Впоследствии судмедэксперт подтвердил, что мужчина погиб от механической асфиксии и колото-резаных ран живота, шеи и лица.

Под процессуальным руководством прокуратуры следователи полиции по факту убийства открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». К расследованию и раскрытию преступления присоединились сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП области, место происшествия исследовали эксперты выездной криминалистической лаборатории Следственного управления.

«Наши оперативники восстановили ход событий, предшествовавший преступлению и установили личности причастных к убийству двух местных жителей, - комментирует ситуацию Игорь Кисилев, начальник Белопольского отделения полиции. - Одного из них задержали буквально через час, другого искали почти сутки - оказывается, 26-летний молодой человек поспешил уехать за пределы района. Разыскать и задержать фигуранта нашим оперативникам помогли ямпольские коллеги».

Сейчас оба подозреваемых задержаны, им объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство

По тематике

28.07.2020 17:28

Глуховского полицейского будут судить за убийство 3-летней давности

В суд направлено обвинительное заключение в отношении полицейского сектора реагирования патрульной полиции одного из отделений Глуховского ОП ГУ Нацполиции в...

На Сумщине за убийство в день рождения дали 7 лет
27.07.2020 16:48

На Сумщине за убийство в день рождения дали 7 лет

На 7 лет лишения свободы осужден молодой человек, который за замечание избил охранника до смерти....

14.07.2020 12:16

На Сумщине полицейские задержали мужчину, который до смерти избил односельчанина

В селе Клышки Шосткинского района во время ссоры 31-летний местный житель так избил своего 42-летнего знакомого, что тот умер в...

06.07.2020 15:46

Жительница Сумщины зарезала сожителя

На Сумщине полицейские задержали женщину, которая нанесла сожителю смертельное ножевое ранение....

Сумскому студенту дали 15 лет за убийство
24.06.2020 09:14

Сумскому студенту дали 15 лет за убийство

Ахтырской местной прокуратурой в суде доказана вина 20-летнего юноши в убийстве своего товарища из корыстных побуждений....

Новости

На Сумщине 1361 случай заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:11
С 31 августа Сумы в «оранжевой зоне» по карантину
Вчера 19:36
Кабмин продлил карантин и запретил проведение дискотек и концертов 1
26.08.2020 15:04
Лебедин и Роменский район вошли в «желтую» карантинную зону
Сегодня 18:12
Жителя Сумщины поцарапал бешеный кот
Сегодня 17:53
В Сумах спасатели не допустили возгорания трех гаражей
Сегодня 17:30
Полиция задержала двух белопольчан по подозрению в совершении умышленного убийства
Сегодня 16:43
В Сумах открыли еще одну ИФА-лабораторию
Сегодня 16:37
У Сумах відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання
Сегодня 16:34
В Глухове тренировались тушить пожар на элеваторе
Сегодня 16:28
В Сумах снова хотят установить «кнопки тревожного вызова полиции»
Сегодня 16:25
Сумской футзальный клуб снова сменил название
Сегодня 15:59
view counter

Статьи

Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
Сегодня 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
Вчера 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Фальстарт мера Сум: кульки із назвою партії, борди з особистим хештегом та зустрічі з громадянами у карантин
26.08.2020 11:33
Благодійне донорство – під загрозою! 1
20.08.2020 17:28
“Чорнуха” на Ющенка та горілка від ексрегіонала: у Сумах відкрили “Музей виборчого трешу”
19.08.2020 14:00
Выборы 2020: новые правила
18.08.2020 15:01
На Сумщині у складі ТВК відбулось 38 замін
18.08.2020 10:25
Як працює на Сумщині драйвер вітчизняного ритейлу
17.08.2020 13:38
Андрей Деркач: «Нашему краю» под силу вернуть в нашу жизнь давно забытое слово «справедливость»
14.08.2020 18:48
Шукаємо роботу разом!
13.08.2020 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
13.08.2020 12:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.