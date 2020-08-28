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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30212

В Сумах спасатели не допустили возгорания трех гаражей

Сегодня, 28 августа, в 5:46 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в металлическом гараже по ул. Горького в Сумах.

Звонили случайные прохожие. На место происшествия выезжали отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

На момент прибытия пожарных, эпицентр горения находился внутри закрытого гаража. Возникла угроза переброски пламени на вплотную расположенные еще 3 гаража. С помощью специнструмента удалось оперативно открыть ворота и приступить к тушению. Горели домашние и хозяйственные принадлежности. В 5:56 пожар был локализован, в 6:19 ликвидирован.

Во время пожара спасено 3 гаража.

Всего на месте происшествия работали 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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