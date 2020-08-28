В Сумах спасатели не допустили возгорания трех гаражей

Звонили случайные прохожие. На место происшествия выезжали отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.
На момент прибытия пожарных, эпицентр горения находился внутри закрытого гаража. Возникла угроза переброски пламени на вплотную расположенные еще 3 гаража. С помощью специнструмента удалось оперативно открыть ворота и приступить к тушению. Горели домашние и хозяйственные принадлежности. В 5:56 пожар был локализован, в 6:19 ликвидирован.
Во время пожара спасено 3 гаража.
Всего на месте происшествия работали 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.