В Сумах спасатели не допустили возгорания трех гаражей Сегодня, 28 августа, в 5:46 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в металлическом гараже по ул. Горького в Сумах.

Звонили случайные прохожие. На место происшествия выезжали отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

На момент прибытия пожарных, эпицентр горения находился внутри закрытого гаража. Возникла угроза переброски пламени на вплотную расположенные еще 3 гаража. С помощью специнструмента удалось оперативно открыть ворота и приступить к тушению. Горели домашние и хозяйственные принадлежности. В 5:56 пожар был локализован, в 6:19 ликвидирован.

Во время пожара спасено 3 гаража.

Всего на месте происшествия работали 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.