Жителя Сумщины поцарапал бешеный кот На Сумщине бездомный кот поцарапал мужчину и умер: в биообразцах обнаружили бешенство.

25 августа начальнику Краснопольской районной государственной больницы ветеринарной медицины поступил телефонный звонок от жителя с. Малая Рыбица Краснопольского района о получении 22 августа царапин от бездомного кота на собственном дворе при попытке изгнать его из домовладения.

Кот был загнан в клетку для дальнейшего наблюдения за его состоянием, 25 августа кот погиб. В срочном порядке пострадавшему было предложено обратиться за медицинской помощью. Специалистами ветеринарной медицины был отобран патологический материал для исследования на бешенство. После отбора материала труп кота сожгли.

Наличие бешенства у кота подтвердили лабораторные анализы. Были начаты комплексные мероприятия по ликвидации бешенства в соответствии с утвержденным планом.

Пострадавший проходит курс антирабических прививок.