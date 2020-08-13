Директор сумской школы рассказала о правилах карантина для учеников и педагогов в «оранжевой» зоне С 31 августа город Сумы попадает в «оранжевую» зону карантина.

Директор школы № 12 Ирина Губская рассказала о правилах для школ в «оранжевой» зоне, которые полезно знать ученикам и педагогам.