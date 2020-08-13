Лебедин и Роменский район вошли в «желтую» карантинную зону Об этом сегодня, 28 августа, во время брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщила и.о. заведующей отделением особо опасных инфекций Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Галина Христенко.

По ее словам, на сегодня интенсивный показатель заболеваемости по области за последние две недели составляет 54,47 на 100 тыс. населения. Этот показатель составляет желтому уровню эпидопасноти. Наибольший показатель в Сумах 137,1 – это оранжевый уровень. Еще в 6 районах показатель на уровне желтого уровня - Кролевецкий, Сумской, Недригайловский, Роменский и Тростянецкий районы, а также город Лебедин.

Они превысили показатель 40 заболевших на 100 000 населения, сообщила сегодня 28 августа исполняющая обязанности заведующей отделением особо опасных инфекций Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Галина Христенко.