По состоянию на 29 августа в Сумской области 1398 случаев заболевания COVID-19: подробности

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 37 человек (г. Сумы - 15, Сумской р-н - 6, Конотоп - 9, Конотопский р-н - 2, Ромни - 2, Роменский р-н - 1, Белопольский р-н - 2).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 24 летальных случая, из них 2 - за прошедшие сутки (м. Суми).
Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 654 человека, из них за минувшие сутки - 49 (Сумы - 19, Сумской р-н - 8, Шостка - 8, Ромны - 3, Роменский р-н - 1, Ахтырка - 1, Ахтырский р-н - 4, Тростянецкий р-н - 3, Лебедин - 1, Глуховский р-н - 1).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 669 случая заболевания, в Сумском районе - 93,
Белопольский район - 40,
Бурыньский район - 6,
пгт Великая Писаревка - 2,
г.. Глухов - 16, Глуховский район - 8,
г. Конотоп - 64, Конотопский район - 37,
пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 9,
Кролевецкий район - 75,
г. Лебедин - 15, Лебединский р-н - 1,
пгт Липовая Долина - 1,
Недригайловский район - 54,.
г. Ахтырка - 68, Ахтырский р-н - 19,
г. Путивль - 3, Путивльский район - 11,
г. Ромны - 48, Роменский район - 28
Середино-Будский р-н - 22,
Тростянецкий район - 56,.
г. Шостка - 53, Шосткинский р-н - 3.