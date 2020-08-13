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По состоянию на 29 августа в Сумской области 1398 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 29 августа 2020 г. на Сумщине 1398 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 37 человек (г. Сумы - 15, Сумской р-н - 6, Конотоп - 9, Конотопский р-н - 2, Ромни - 2, Роменский р-н - 1, Белопольский р-н - 2). 

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 24 летальных случая, из них 2 - за прошедшие сутки (м. Суми).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 654 человека, из них за минувшие сутки - 49 (Сумы - 19, Сумской р-н - 8, Шостка - 8, Ромны - 3, Роменский р-н - 1, Ахтырка - 1, Ахтырский р-н - 4, Тростянецкий р-н - 3, Лебедин - 1, Глуховский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 669 случая заболевания, в Сумском районе - 93,

Белопольский район - 40,

Бурыньский район - 6,

пгт Великая Писаревка - 2, 

г.. Глухов - 16, Глуховский район - 8,

г. Конотоп - 64, Конотопский район - 37,

пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 9,

Кролевецкий район - 75,

г. Лебедин - 15, Лебединский р-н - 1, 

пгт Липовая Долина - 1,

Недригайловский район - 54,.

г. Ахтырка - 68, Ахтырский р-н - 19, 

г. Путивль - 3, Путивльский район - 11,

г. Ромны - 48, Роменский район - 28

Середино-Будский р-н - 22,

Тростянецкий район - 56,.

г. Шостка - 53, Шосткинский р-н - 3.

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