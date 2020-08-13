«Альянс» принимает харьковский «Металлист 1925» в матче Кубка Украины по футболу (трансляция) Матч состоится в Сумах на стадионе "Юбилейный сегодня 29 августа и будет проводиться без зрителей. Начало встречи - 17:00. Игру можно посмотреть в прямой трансляции на нашем сайте.

В рамках первого предварительного раунда Кубка Украины «Альянс» из Липовой Долины принимает харьковский «Металлист 1925» . Начало встречи в 17:00. Матч состоится без зрителей на трибунах и его можно посмотреть только в трансляции.

Напомним, в прошлом сезоне "Альянс", играя во второй лиге украинского футбола, сумел дойти в Кубке Украины до четвертьфинала.



