"Альянс" побеждает "Металлист 1925" в матче Кубка Украины

Матч в основном проходил с преимуществом "Альянса" и закончился со счетом 2:0 в пользу липоводолинцев. В конце первого тайма, уже в добавленное время, после хорошего навеса со штрафного Сергей Загинайлов головой отправил в угол ворот соперника. А на 70-й минуте он же в похожем стиле отправил матч в сетку после навеса с левого фланга, оформив дубль.
В целом "Альянс" больше владел мячом, имел территориальное преимущество и создал больше голевых моментов.
Из-за карантина матч проходил без зрителей на трибунах.