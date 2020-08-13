"Альянс" побеждает "Металлист 1925" в матче Кубка Украины Сегодня "Альянс" из Липовой Долины уверенно переиграл на стадионе "Юбилейный" в Сумах харьковский "Металлист 1925" и проходит в следующий круг турнира.

Матч в основном проходил с преимуществом "Альянса" и закончился со счетом 2:0 в пользу липоводолинцев. В конце первого тайма, уже в добавленное время, после хорошего навеса со штрафного Сергей Загинайлов головой отправил в угол ворот соперника. А на 70-й минуте он же в похожем стиле отправил матч в сетку после навеса с левого фланга, оформив дубль.

В целом "Альянс" больше владел мячом, имел территориальное преимущество и создал больше голевых моментов.

Из-за карантина матч проходил без зрителей на трибунах.