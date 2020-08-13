На Сумщине 58 новых случаев заболевания COVID-19: подробности

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 58 человек (Сумы - 35, Сумской р-н - 2, Шостка - 3, Конотоп - 4, Конотопский р-н - 2, Ромны - 4, Белопольский р-н - 4, Тростянецкий р-н - 1, Белопольский р-н - 3).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 24 летальных случая.
Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 662 человека, из них за минувшие сутки - 8 (Сумы - 6, Сумской р-н - 2).
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 704 случая заболевания,
в Сумском районе - 95,
Белопольский район - 44,
Бурыньский район - 6,
пгт Великая Писаревка - 2,
г.. Глухов - 16
Глуховский район - 8,
г. Конотоп - 68,
Конотопский район - 39,
пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 9,
Кролевецкий район - 75,
г. Лебедин - 15
Лебединский р-н - 1,
пгт Липовая Долина - 1,
Недригайловский район - 57,
г.. Ахтырка - 68,
Ахтырский р-н - 19,
г. Путивль - 3,
Путивльский район - 11,
г. Ромны - 52,
Роменский район - 28,
Середино-Будский р-н - 22,
Тростянецкий район - 57,
г.. Шостка - 56,
Шосткинский р-н - 3.