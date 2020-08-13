На Сумщине 58 новых случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 30 августа 2020 г. в Сумской области 1456 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 58 человек (Сумы - 35, Сумской р-н - 2, Шостка - 3, Конотоп - 4, Конотопский р-н - 2, Ромны - 4, Белопольский р-н - 4, Тростянецкий р-н - 1, Белопольский р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 24 летальных случая.

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 662 человека, из них за минувшие сутки - 8 (Сумы - 6, Сумской р-н - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Суми было зафиксировано 704 случая заболевания,

в Сумском районе - 95,

Белопольский район - 44,

Бурыньский район - 6,

пгт Великая Писаревка - 2,

г.. Глухов - 16

Глуховский район - 8,

г. Конотоп - 68,

Конотопский район - 39,

пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 9,

Кролевецкий район - 75,

г. Лебедин - 15

Лебединский р-н - 1,

пгт Липовая Долина - 1,

Недригайловский район - 57,

г.. Ахтырка - 68,

Ахтырский р-н - 19,

г. Путивль - 3,

Путивльский район - 11,

г. Ромны - 52,

Роменский район - 28,

Середино-Будский р-н - 22,

Тростянецкий район - 57,

г.. Шостка - 56,

Шосткинский р-н - 3.