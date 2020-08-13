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Укрзализныця запускает новый поезд на Трускавец. Через Сумы

Укрзализныця назначила новый поезд №21/22 Харьков - Трускавец. Поезд будет курсировать с 10 сентября 2020 по 22 октября и соединит Слобожанщину с курортами Львовщины.

Из Сум поезд будет отправляться через день по четным числам с 10 сентября в 23:12 и прибывать в Трускавец в 14:33. Отправление из Трускавца через день по нечетным числам с 11 сентября в 16:00 и прибытие в Сумы в 07:43. Поезд будет следовать через станции Сумы, Киев, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов. 

В составе поезда 10 вагонов: 8 купейных и 2 СВ. Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах. 

С 22 октября график поезда изменится, о чем Укрзализныця проинформирует пассажиров дополнительно.

Как уверяет Укрзализныця, все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр. 

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

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