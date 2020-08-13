"Виктория" разгромила мариупольский "Яруд" в матче Кубка Украины В первом предварительном раунде Кубка Украины «Виктория» из Николаевки принимала мариупольский «Яруд» и не оставила никаких шансов гостям - 4:0.

Команда «Яруд» дебютирует во второй лиге чемпионата Украины. В прошлом сезоне выступал в чемпионате Украины среди аматоров. В группе 3 занял четвертое место, не попав в плей-офф. «Виктория» же выиграла чемпионат, второй раз за три года.

Яруд приехал в статусе клуба Второй лиги, но по соотношению сил он очень уступал считавшемуся «на этаж ниже» клубу хозяев. Виктория – чемпион Украины среди аматоров и финалист Кубка ААФУ 2020 года. Яруд, играя в этом турнире, никогда подобных достижений не имел, равно как и людей опыта и статуса Чередниченко, Яценко, Еременко или других именитых ветеранов Виктории, пишет "Спортарена".

Немудрено, что клуб из Сумской области начал очень даже уверенно и уже на 5-й минуте повел в счете. Защитник Ретушняк с правого фланга дал передачу в штрафную, которую не смог прервать никто из соперников, так что лучший бомбардир аматорского чемпионата Константин Безъязычный успел и принять, и с линии вратарской уверенно расстрелять ворота – 1:0. Мяч опустился в сетку с рикошетом от перекладины.

Виктория продолжала атаковать. Сразу несколько опасных моментов создали хозяева, пока левый вингер Борисенко не включил скорость, пошел в обводку и рухнул в штрафной, зацепившись о защитника Мясникова – это пенальти. Опытный Акимов, отлично выполняющий стандарты, с «точки» развел мяч и вратаря – 2:0. А буквально через полминуты счет дошел до крупного. Вратарь Яруда немного неудачно принял пас от защитника вдоль линии ворот и центрхав хозяев Кузьмин пошел в подкат и таким образом забил мяч в ворота – 3:0.

Имея серьезное преимущество, Виктория уверенно довела матч до победы. Во втором тайме дубль оформил Акимов. Как только хозяева заработали штрафной на левом краю, с трибун послышалось: «Аким! Твое место!», и Вячеслав отличным ударом обжег кончики перчаток вратарю – 4:0.