На Сумщине следователи объявили 36-летнему мужчине подозрение в убийстве по неосторожности Как установили следователи, мужчина в ходе ссоры со своей сожительницей толкнул ее. Женщина, упав, ударился головой о бетонное покрытие колодца и от полученных травм скончалась.

В Кролевецкое отделение полиции поступило сообщение о смерти 33-летней жительницы одного из сел района. Выехав на место происшествия, полицейские установили, что между 36-летним мужчиной и его сожительницей возник конфликт, в ходе которого тот толкнул женщину, а та, в свою очередь, не устояв на ногах, упала и ударилась головой о бетонное покрытие колодца.

После чего они вместе пошли к дому, где и продолжили ссору. Впоследствии женщине стало плохо. Поэтому мужчина вызвал «скорую», но по приезду врачи лишь констатировали смерть женщины.

Следователи квалифицировали действия мужчины по признакам ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины «Убийство по неосторожности». Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.