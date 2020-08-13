Сумские СБУшники перестреляли соперников В Сумах прошли соревнования по стрельбе среди команд силовых структур области.

Бойцы спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины, КОРДовцы, полицейские и нацгвардейцы приняли участие в соревнованиях, которые состоялись в одном из учебных полигонов области.

Правоохранители соревновались в различных упражнениях, в частности в стрельбе из пистолетов и карабинов.

«Был проведен первый этап кубка Главного управления Национальной полиции по практической стрельбе, - рассказал говорит начальник отдела правового обеспечения ГУНП в Сумской области Денис Битюков. - 29 участников боролись за право называться лучшими в командном и индивидуальном зачетах. Данные соревнования были проведены по правилам международной конфедерации практической стрельбы. И даже погода не помешала показать отличные результаты во владении огнестрельным оружием».

Судьи внимательно оценивали действия участников. Особое внимание обращали на скорость выполнения задания и количество прицельных попаданий. В упорной борьбе победу одержали две команды Службы безопасности Украины, а третье место заняла команда управления «КОРД» ГУНП в Сумской области, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.