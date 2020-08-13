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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:44179

В Ромнах мошенники выманили у пенсионерки больше 100 тыс. гривен

Пытаясь спасти сына, женщина передала злоумышленникам все свои сбережения.

В Роменский отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась 82-летняя местная жительница. По словам потерпевшей, вечером на ее стационарный телефон поступил звонок. Взяв трубку, она услышала якобы голос своего сына, который просил о помощи. Он сказал «матери», что попал в больницу и ему срочно нужна операция, которая стоит 10000 долларов.

Растерянная женщина ответила, что у нее нет такой суммы. Есть только 4000 долларов. Услышав это, он попросил «мать», передать их человеку, который придет вскоре к ней домой.

Женщина, не раздумывая, быстро собрала все свои сбережения и без колебаний передала их незнакомцу, который через час появился у нее на пороге. Тот, забрав деньги, ушел.

А уже утром мать позвонила невестке, чтобы спросить, как чувствует себя сын после операции. Поэтому и узнала, что никакой операции не было, а сын находится дома живой и здоровый.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого проводятся мероприятия с целью установления и задержания злоумышленников.

Правоохранители предупреждают: если ваш собеседник заводит речь о родственниках, которые якобы стали причиной аварии или попали в ДТП, находятся в полиции или требуют немедленного оперативного вмешательства, и для их спасения необходимы значительные суммы денег - знайте, что вы общаетесь с мошенниками.

Никогда не поддавайтесь панике. Позвоните родным, выясните, нужна ли им ваша помощь. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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