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Андрей Деркач: «Я обращаюсь к прокурору Таранушичу и обращаю внимание – дело по ИВЛ не потеряется»

Непрофессионализм и беспомощность нынешней власти является причиной плачевного состояния экономики и политической ситуации в целом. Об этом заявил Андрей Деркач, народный депутат Украины, лидер партии «Наш край» в Сумской области.

Нардеп напомнил историю, когда сумская больница не получила 18 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за схем чиновников. 

«Они решили, что если руководитель областной медицины в списке «слуг народа», то это дело потеряется в недрах прокуратуры и он избежит уголовного наказания. Я обращаюсь к прокурору Таранушичу и обращаю ваше внимание – дело по ИВЛ не потеряется. Ведите его качественно, иначе будете нести ответственность за развал этого дела. Надо прекратить тырить! Прекратить дерибанить областной бюджет и начать работать! В регионах достаточно людей, которые могут заставить работать действующую власть», – сказал Деркач.

По его словам, много вопросов к действующей власти и правоохранителям Сумщины.

«Как выполняются областные программы? Особенно интересно читать программу по экологии – сколько денег тратится непонятно куда. На все эти вопросы должны быть ответы, и, я уверен, они будут предоставлены в следующем составе областного совета», – заявил политик.

Он высказал надежду, что новый губернатор области будет не из «парашютистов», которые зарабатывают здесь и едут дальше». Относительно действующего мера Сум Андрей Деркач отметил, что ему «стыдно за него» и он считает, что чиновник на своей должности «задержался».

Вопиющим нардеп называет тот факт, что Сумская ТЭЦ больше не принадлежит местной громаде – на ней зарабатывают только структуры Порошенко и Кононенко.

«Первый вопрос, который будет нами инициироваться в городе Сумы – приведение в порядок тарифов на тепло для сумчан. В 2010 году мы уже снизили эту сумму на 30%. И это было отражено в каждой платежке. Почему ТЭЦ забрали у сумчан? Она должна быть возвращена обратно», – возмутился нардеп.

Андрей Деркач с командой неоднократно поднимал вопрос и обращался в областной совет и областную администрацию о создании рабочей группы и привидении в соответствие работы по выдаче лицензий на недра, так чтобы предприятия, работающие в этой отрасли на территории области, обеспечивали областной бюджет.

«Сумская область добывает сорок процентов нефти и газа. Скажите пожалуйста, какую сумму сумчане получают от этого?», – заявил он.

Большие проблемы в области он связывает с землей и аграрным сектором.

«Сегодня наши аграрии дают наибольшее количество экспорта и, соответственно, наибольшее покрытие валютного экспортно-импортного баланса Украины. А какая ситуация с переработкой агропродукции? Должны быть конкретные отчеты по производству и рабочим местам. Вместо этого мы видим отчет, о том, что за квартал провели десять совещаний», – подчеркнул Деркач.

Одним из предприятий, которое работает в сложных экономических постреволюционных условиях, Андрей Деркач считает сумской завод «Энергомаш», который он посетил во время своего визита на Сумщину. 

«Этот производитель осуществляет поставки своей продукции на украинские предприятия. Сегодня это очень важный показатель – украинские компании должны иметь отечественное оборудование. Импортозамещение – это создание рабочих мест, гарантия и безопасность в  производственном цикле. К сожалению, в Кабинете Министров, слово «импортозамещение» боятся произносить вслух. Сейчас послы из стран ЕС поднимают вопрос о блокировании закона о локализации производства. В законе идет речь о предоставлении преференций при закупках на государственных предприятиях тем, кто производит наибольшее количество операций, локализаций, на территории Украины. Блокировав этот закон они хотят выбить украинские предприятия», – подчеркнул лидер «Нашего края» на Сумщине.

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