На Сумщине пьянка закончилась убийством Во время совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами внезапно возник конфликт, в ходе которого 27-летний молодой человек ударил другого. Тот упал на землю и ударился головой, а через мгновение умер.

В Глуховский отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из сел района в кустарнике обнаружено тело мужчины. Выехав на место происшествия полицейские установили его личность: им оказался 37-летний местный житель. Тело мужчины правоохранители направили на экспертизу и по данному факту начали уголовное производство.

В рамках проведения следственно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что во время совместного распития алкогольных напитков, между жителем Киевской области и жителем Глуховщины внезапно возникла ссора, которая переросла в драку. Первый удар оказался роковым для старшего из мужчин. Не удержавшись на ногах, тот упал на землю, ударился головой и скончался на месте.

Испугавшись ответственности, злоумышленник решил скрыть следы преступления. Тело своего мертвого товарища решил скрыть неподалеку в кустах.

Следователи квалифицировали действия мужчины по признакам ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины «Убийство по неосторожности». Сегодня ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.