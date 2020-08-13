Сумские футзалисты проиграли дебютантам Экстра-лиги Сегодня, 30 августа, в Сумах прошла игра 2-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

АФФК «Сумы» принимал «ДЕ Трейдинг» с Донетчины. Первый тайм завершился «сухой» ничьей, хогтя моменты были у ворот обеих команд. Никита Ситнер, который дебютировал с первых минут в нашем клубе, действовал удачно на последнем рубеже. В середине тайма травму в столкновении получил Василий Кефа, и не смог продолжить матч.

Вторая половина игры также прошла в равной борьбе, и первый шанс возник на ровном месте. Андрей Целик в подкате пытался помешать сопернику пробить со средней расстояния, но второй арбитр увидел опасную игру. Желтая карточка, которая стала второй для Целика, и хозяева остались в меньшинстве. «ДЕ Трейдинг» мгновенно воспользовался стандартом, и Олег Выставной из-за линии вратарской «прошил» Ситнера. Через несколько минут хозяева пропустили еще раз. У ворот Ситнера возникла опасность, Игумнов успел выбить мяч с линии ворот, но на добивании первым успел Андрей Теряев, который с нескольких метров пробил под перекладину.

Самый реальный шанс сократить разницу в счете имел Зеленский, но после удара Романа с линии вратарской мяч попал в перекладину, штангу, а затем вылетел обратно. Также дважды с штрафных пробивал Игумнов, но вратарь спас в этих эпизодах.

Мячи Ященко и Доманского, казалось, подвели итог игры, но последнее слово осталось за сумчанами. Зеленский после розыгрыша кованого взлета пробил под правую стойку. 1:4, и АФФК «Сумы» с двух поражений начинает новый сезон. Наша команда на последнем месте, единственная с 0 очков.

АФФК «Сумы» - «ДЕ Трейдинг» 1:4

Голы: Зеленский, 40 - Выставной, 27 Теряев, 33, Ященко, 36, Доманский, 38.

Остальные игры тура:

ИнБев (Житомир) 2-5 Монолит-Viva Cup (Харьков)

ХИТ (Киев) 4-4 Энергия (Львов)

Ураган (Ивано-Франковск) 3-3 Кардинал-Ривне (Ривне)

Продэксим (Херсон) 7-1 Сокол (Хмельницкий)