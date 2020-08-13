Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:514

На Сумщине поймали российского контрабандиста с лекарствами и табаком на 7 млн грн

Контрабанду несертифицированных лекарств и табачных подакцизных товаров из РФ на миллионы гривен блокировали сотрудники Службы безопасности Украины в Сумской области.

По данным предварительного следствия, незаконные поставки организовали жители одного из пограничных населенных пунктов вместе с сообщниками-россиянами. Лекарства российского производства, которые не прошли сертификацию в нашей стране и эффективность которых не доказана, и табачные изделия известных брендов злоумышленники переправляли вне установленных пунктов пропуска через государственную границу. Затем нелегальный товар контрабандисты поставляли почте постоянным клиентам по всей территории Украины.

Накануне одного из контрабандистов, гражданина России, правоохранители задержали в Великописаревском районе во время перемещения очередной партии медпрепаратов и табачных смесей почти 7 млн гривен. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других участников контрабандной схемы.

Мероприятия по блокированию незаконной деятельности проводились совместно с Сумским пограничным отрядом и работниками ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры, сообщает СБУ.

Право

Новости

На Сумщине 58 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 12:48
С 31 августа Сумы в «оранжевой зоне» по карантину
27.08.2020 19:36
На Сумщине поймали российского контрабандиста с лекарствами и табаком на 7 млн грн
Сегодня 20:51
Сумские футзалисты проиграли дебютантам Экстра-лиги
Сегодня 20:21
На Сумщине пьянка закончилась убийством
Сегодня 19:47
В Ромнах мошенники выманили у пенсионерки больше 100 тыс. гривен
Сегодня 19:44
Сумские СБУшники перестреляли соперников
Сегодня 19:40
На Сумщине следователи объявили 36-летнему мужчине подозрение в убийстве по неосторожности
Сегодня 19:31
"Виктория" разгромила мариупольский "Яруд" в матче Кубка Украины
Сегодня 16:46
Укрзализныця запускает новый поезд на Трускавец. Через Сумы
Сегодня 13:38
"Альянс" побеждает "Металлист 1925" в матче Кубка Украины
Вчера 19:30
Директор сумской школы рассказала о правилах карантина для учеников и педагогов в «оранжевой» зоне
Вчера 13:41
view counter

Статьи

Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Фальстарт мера Сум: кульки із назвою партії, борди з особистим хештегом та зустрічі з громадянами у карантин
26.08.2020 11:33
Благодійне донорство – під загрозою! 1
20.08.2020 17:28
“Чорнуха” на Ющенка та горілка від ексрегіонала: у Сумах відкрили “Музей виборчого трешу”
19.08.2020 14:00
Выборы 2020: новые правила
18.08.2020 15:01
На Сумщині у складі ТВК відбулось 38 замін
18.08.2020 10:25
Як працює на Сумщині драйвер вітчизняного ритейлу
17.08.2020 13:38
Андрей Деркач: «Нашему краю» под силу вернуть в нашу жизнь давно забытое слово «справедливость»
14.08.2020 18:48
Шукаємо роботу разом!
13.08.2020 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
13.08.2020 12:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.