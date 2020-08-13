На Сумщине поймали российского контрабандиста с лекарствами и табаком на 7 млн грн Контрабанду несертифицированных лекарств и табачных подакцизных товаров из РФ на миллионы гривен блокировали сотрудники Службы безопасности Украины в Сумской области.

По данным предварительного следствия, незаконные поставки организовали жители одного из пограничных населенных пунктов вместе с сообщниками-россиянами. Лекарства российского производства, которые не прошли сертификацию в нашей стране и эффективность которых не доказана, и табачные изделия известных брендов злоумышленники переправляли вне установленных пунктов пропуска через государственную границу. Затем нелегальный товар контрабандисты поставляли почте постоянным клиентам по всей территории Украины.

Накануне одного из контрабандистов, гражданина России, правоохранители задержали в Великописаревском районе во время перемещения очередной партии медпрепаратов и табачных смесей почти 7 млн гривен. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других участников контрабандной схемы.

Мероприятия по блокированию незаконной деятельности проводились совместно с Сумским пограничным отрядом и работниками ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры, сообщает СБУ.