У міській галереї покажуть «Сумський календар»

Сумська міська галерея презентує виставку акварелей Юрія Стеценка.
«Назва виставки – «Сумський календар». Це, фактично, календар природи.
Я не люблю фантазувати. Фантазує природа. І саме її фантазії я і переношу на папір з певними творчими змінами.
На моїх полотнах різні пори року зображені на фоні сумських вулиць, міських природних ландшафтів або околиць. Кожний сюжет має більш-менш конкретну адресу, яка вказана на відповідних підписах до картин», — говорить художник.
Переглянути експозицію можна з 1 до 13 вересня.
Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.