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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:06162

У міській галереї покажуть «Сумський календар»

Суми — прекрасні будь-якої пори року! Краєвиди нашого міста зачаровують, зігрівають серце.

Сумська міська галерея презентує виставку акварелей Юрія Стеценка.

«Назва виставки – «Сумський календар». Це, фактично, календар природи.

Я не люблю фантазувати. Фантазує природа. І саме її фантазії я і переношу на папір з певними творчими змінами.

На моїх полотнах різні пори року зображені на фоні сумських вулиць, міських природних ландшафтів або околиць. Кожний сюжет має більш-менш конкретну адресу, яка вказана на відповідних підписах до картин», — говорить художник.

Переглянути експозицію можна з 1 до 13 вересня.
Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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