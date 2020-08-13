У міській галереї покажуть «Сумський календар» Суми — прекрасні будь-якої пори року! Краєвиди нашого міста зачаровують, зігрівають серце.

Сумська міська галерея презентує виставку акварелей Юрія Стеценка.

«Назва виставки – «Сумський календар». Це, фактично, календар природи.

Я не люблю фантазувати. Фантазує природа. І саме її фантазії я і переношу на папір з певними творчими змінами.

На моїх полотнах різні пори року зображені на фоні сумських вулиць, міських природних ландшафтів або околиць. Кожний сюжет має більш-менш конкретну адресу, яка вказана на відповідних підписах до картин», — говорить художник.

Переглянути експозицію можна з 1 до 13 вересня.

Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог.