Сумские атлеты отличились на чемпионате Украины по легкой атлетике 29-30 августа в Луцке проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых и молодежи.

Сумчане взяли 4 «золота» на соревнованияз: в секторе толкания ядра Игорь Мусиенко, четверка в эстафете 4х100 метров: Артем Данильченко, Ярослав Демченко, Алексей Сергиенко и Владимир Супрун, в беге на 400 метров - Александр Погорилко и четверка в эстафете 4х400 метров: Евгений Швец, Ярослав Демченко, Константин Ожийов и Александр Погорилко.

Чуть-чуть до медали не хватило Евгению Швецу, который стал 4-ым в беге на 400 м с барьерами, Ярослав Демченко был 5-м в гладком беге на 400 м.

В общекомандном зачете команда Сумщины, состоявшая всего из 12 человек, заняла 11-ое место, среди молодежи – 10-е.

Также с «золотом» сумчане, выступающие за другие области: Евгений Гуцол (Волынь) в беге на 800 м, Анна Плотицина (Киевщина) в беге на 100 м с барьерами, с «серебром» Анна Мищенко в беге на 1500 м (Харьковщина) и Алексей Кирилин в метании диска (Черкащина).

Студенты и выпускники СумГУ также с медалями: Сергей Смелик – чемпион в беге на 200 м и серебряный призер в спринте на 100 м, Мария Мыколенко – вторая в беге на 400 м с барьерами, Алексей Поздняков – третий в беге на 400 м (все - Донетчина),