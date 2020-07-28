Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:38154

Сумские атлеты отличились на чемпионате Украины по легкой атлетике

29-30 августа в Луцке проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди взрослых и молодежи.

Сумчане взяли 4 «золота» на соревнованияз: в секторе толкания ядра Игорь Мусиенко, четверка в эстафете 4х100 метров: Артем Данильченко, Ярослав Демченко, Алексей Сергиенко и Владимир Супрун, в беге на 400 метров - Александр Погорилко и четверка в эстафете 4х400 метров: Евгений Швец, Ярослав Демченко, Константин Ожийов и Александр Погорилко.

Чуть-чуть до медали не хватило Евгению Швецу, который стал 4-ым в беге на 400 м с барьерами, Ярослав Демченко был 5-м в гладком беге на 400 м.

В общекомандном  зачете команда Сумщины, состоявшая всего из 12 человек, заняла 11-ое место, среди молодежи – 10-е.

Также с «золотом» сумчане, выступающие за другие области: Евгений Гуцол (Волынь) в беге на 800 м, Анна Плотицина (Киевщина) в беге на 100 м с барьерами, с «серебром» Анна Мищенко в беге на 1500 м (Харьковщина) и Алексей Кирилин в метании диска (Черкащина).

Студенты и выпускники СумГУ также с медалями: Сергей Смелик – чемпион в беге на 200 м и серебряный призер в спринте на 100 м, Мария Мыколенко – вторая в беге на 400 м с барьерами, Алексей Поздняков – третий в беге на 400 м (все - Донетчина),

Спорт Легкая атлетика

По тематике

В Сумах отметят первое «золото» Голубничего соревнованиями
29.08.2020 08:32

В Сумах отметят первое «золото» Голубничего соревнованиями

В Сумах пройдут соревнования Открытого чемпионата г. Сумы по спортивной ходьбе в честь двукратного Олимпийского чемпиона, Почетного гражданина г. Сумы...

Сумские атлеты отличились на командном чемпионате Украины
18.08.2020 13:20

Сумские атлеты отличились на командном чемпионате Украины

15-16 августа в Луцке проходил командный чемпионат Украины по легкой атлетике....

В Сумах прошел второй «Суми За Біг»
16.08.2020 08:06

В Сумах прошел второй «Суми За Біг»

15 августа в городком парке в Сумах снова бегали....

14.08.2020 10:09

Сумские легкоатлеты с медалями чемпионата Украины

12-13 августа в Луцке проходил чемпионат Украины по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет....

Забіг «Суми За Біг 2020» перенесли на 15 серпня
28.07.2020 09:01

Забіг «Суми За Біг 2020» перенесли на 15 серпня

Бігуни та бігунки раді повідомити вам гарну новину, #СумиЗаБіг2020 точно відбудеться у живому форматі!...

Новости

На Сумщине 1470 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:02
На Сумщине +14 случаев коронавируса, половина в Сумах
Сегодня 08:20
С 31 августа Сумы в «оранжевой зоне» по карантину
27.08.2020 19:36
ФК «Сумы» обыграл дубль ФК «Колос» из Премьер-лиги
Сегодня 10:16
Сумские атлеты отличились на чемпионате Украины по легкой атлетике
Сегодня 09:38
За неделю на Сумщине зарегистрировано 353 ЧП
Сегодня 09:21
В Сумах отменили «Сурмы Украины»
Сегодня 09:10
Андрей Деркач: «Я обращаюсь к прокурору Таранушичу и обращаю внимание – дело по ИВЛ не потеряется»
Сегодня 09:00
Треть сумчан получат горячую воду 10 сентября. Может быть
Сегодня 08:37
У Сумах пройде акція за створення Мистецького центру імені Олександра Олеся
Сегодня 08:06
Начало недели на Сумщине будет жарким
Сегодня 07:10
На Сумщине поймали российского контрабандиста с лекарствами и табаком на 7 млн грн
Вчера 20:51
view counter

Статьи

Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Фальстарт мера Сум: кульки із назвою партії, борди з особистим хештегом та зустрічі з громадянами у карантин
26.08.2020 11:33
Благодійне донорство – під загрозою! 1
20.08.2020 17:28
“Чорнуха” на Ющенка та горілка від ексрегіонала: у Сумах відкрили “Музей виборчого трешу”
19.08.2020 14:00
Выборы 2020: новые правила
18.08.2020 15:01
На Сумщині у складі ТВК відбулось 38 замін
18.08.2020 10:25
Як працює на Сумщині драйвер вітчизняного ритейлу
17.08.2020 13:38
Андрей Деркач: «Нашему краю» под силу вернуть в нашу жизнь давно забытое слово «справедливость»
14.08.2020 18:48
Шукаємо роботу разом!
13.08.2020 13:43
ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
13.08.2020 12:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.