В Сумах отметят первое «золото» Голубничего соревнованиями В Сумах пройдут соревнования Открытого чемпионата г. Сумы по спортивной ходьбе в честь двукратного Олимпийского чемпиона, Почетного гражданина г. Сумы Владимира Голубничего и по случаю 60-летия завоевания им первой олимпийской медали в Риме (03.09.1960 г.).

Соревнования пройдут 3 сентября в г. Сумы, в городском парке им. И.Н.Кожедуба. Захолды пройдут среди детей, юношей, молодежи, взрослых и ветеранов. Открытие соревнований в 9.30. Закрытие около 13.00.