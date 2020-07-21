Треть сумчан получат горячую воду 10 сентября. Может быть Котельная Северного промузла готовится к пуску горячей воды в дома сумчан с 10 сентября.

Об этом сообщил представитель предприятия сегодня, 31 августа, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Котельная Северного промузла готовится к подаче горячей воды, - начал он. – Руководством Сумского НПО поставлена задача в кратчайшие сроки возобновить горячее водоснабжение. Было направлено письмо, что с 15 сентября, но будем стараться немножко раньше. 9-го числа мы готовимся к пробному пуску газа, и с 10-го будем стараться восстановить горячее водоснабжение в нашей зоне обслуживания.

Напомним: все лето КСПУ обещало, что горячая вода будет с 1 сентября, потому перенесли пуск на две недели.