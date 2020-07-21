Об этом сообщил представитель предприятия сегодня, 31 августа, во время аппаратного совещания в мэрии.
- Котельная Северного промузла готовится к подаче горячей воды, - начал он. – Руководством Сумского НПО поставлена задача в кратчайшие сроки возобновить горячее водоснабжение. Было направлено письмо, что с 15 сентября, но будем стараться немножко раньше. 9-го числа мы готовимся к пробному пуску газа, и с 10-го будем стараться восстановить горячее водоснабжение в нашей зоне обслуживания.
Напомним: все лето КСПУ обещало, что горячая вода будет с 1 сентября, потому перенесли пуск на две недели.
Об этом сегодня, 25 августа, во время аппаратного совещания сообщил представитель Котельной северного промузла....
Сумчанам, которые обслуживаются Котельной Северного промузла, пообещали горчую воду с 1 сентября....
С 1 августа восстанавливается предоставление услуги по централизованному горячему водоснабжению потребителям, жилые дома которых обеспечиваются услугами от котельных ООО «Сумытеплоэнерго»...
Замглавы Сумской облгосадминистрации Сергей Пахольчук принял участие в видеоселекторном совещании по пересмотру органами местного самоуправления тарифов на тепловую энергию....
Директора Котельной Северного промузла Николай Жовтобрюх сообщил, что горячее водоснабжение на их территории обслуживания будет восстановлено с сентября....