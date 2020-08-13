ФК «Сумы» обыграл дубль ФК «Колос» из Премьер-лиги

Со счетом 2:3 победу праздновали сумчане. Дублем отметился Вадим Шаврин (37, 56), а победным голом - капитан команды Валерий Куценко (70).
Напомним, что старт чемпионата Украины по футболу среди любительских команд запланирован на 5 сентября, первые матчи Кубка Украины запланированы на 9 сентября.
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