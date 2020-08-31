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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:02912

На Сумщине 1470 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 31 августа в Сумской области 1470 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 14 человек (Сумы - 7, Сумской р-н - 1, Ромны - 1, Белопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 2, Роменский р-н - 1, Тростянецкий р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 24 летальных случая.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 663 человека, из них за прошедшие сутки - 1 (Сумы).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 711 случаев заболевания, в Сумском районе - 96, Белопольский район - 45, Бурынский район - 6, пгт Великая Писаревка - 2, г. Глухов – 16, Глуховский район - 8, г. Конотоп - 68, Конотопский район - 39, пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 9, Кролевецкий район - 77, г. Лебедин – 15, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 57, г. Ахтырка - 68, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район – 11, г. Ромны - 53, Роменский район – 29, Середина-Будский р-н – 22, Тростянецкий район - 58, г. Шостка - 56, Шосткинский р-н - 3.

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