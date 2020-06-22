За неделю на Сумщине зарегистрировано 353 ЧП В результате пожаров погиб 1 человек, еще 1 - травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 20 зданий, 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины совершено 70 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасено 5 человек, 40 зданий, всего материальных ценностей на сумму 4 млн. 747 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 128 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности, которая ожидается в последний день лета и первый - сентября. В такой период значительно возрастает угроза пожаров, в первую очередь, в природных экосистемах - лесах, сельхозугодьях и на открытых территориях, которые трудно обнаружить на начальной стадии, поэтому очень быстро возгорания могут превратиться в масштабные. Для предотвращения таких случаев будьте осторожны в обращении с огнем, не сжигайте сухую растительность, стерню и пожнивные остатки, не разводите костры в лесах и на полях. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.