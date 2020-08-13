Ночью на Сумщине во время пожара спасли женщину и двух детей (видео) Сегодня, 31 августа, в 2:38 спасатели получили сообщение, что в с. Калиновка города Конотоп, горит частный жилой дом.

Преодолев расстояние в 7 км, на место происшествия прибыл дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Из-за несвоевременности вызова, на момент прибытия сотрудников ГСЧС огонь полностью охватил веранду и быстро распространялся деревянными стенами дома. Вблизи хозяйственной постройки, которая находилась рядом с эпицентром горения, спасатели нашли мальчика (2016 г.р.). Напуганный ребенок сильно замерз, поскольку была одет только в одну футболку. Не теряя времени, спасатели занесли мальчика к соседям, впоследствии его госпитализировали в детское отделение Конотопской ЦРБ.

Разбив окно помещения и включив аппараты для защиты органов дыхания, спасатели попали в горящий дом. Проводя разведку, на кровати одной из комнат обнаружили без сознания женщину (1998 г. р.), которую транспортировали через окно на улицу. Через несколько секунд на полу охваченной дымом комнаты была найдена четырехмесячная девочка, ее быстро вынесли на свежий воздух. Маму с дочкой госпитализировали в реанимационное отделение Конотопской ЦРБ.

В 3:06 пожар был локализован, в 4:40 ликвидирован.

В результате пожара повреждено: веранду на площади до 8 кв. м, стены на площади до 12 кв. м, перекрытие на площади до 35 кв. м, вещи домашнего обихода, двери.

Причина пожара сейчас устанавливается.

Всего на месте происшествия работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.