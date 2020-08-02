В Сумах будут готовить план против наркотиков

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал заммэра Сум максим Галицкий.
«Бесчисленное количество «рекламных» надписей, создание «закладок» и толпы «скитальцев» в частном секторе - лишь наиболее очевидные и менее вредные верхушки айсберга. «Под водой» - организованная преступная деятельность, кражи и разбои, распространение социально опасных заболеваний.
Бытует мнение, что наркоманию невозможно преодолеть. Однако, убежден, что объединив усилия сознательной громады, органов власти и полиции - мы можем создать очень неудобные условия для осуществления этого «бизнеса» в Сумах.
Если тебе не безразлична эта тема, и ты хочешь сделать свой вклад в общую борьбу с наркопреступностью - присылай свои предложения / успешные практики противодействия на электронный адрес Отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Сумского городского совета - vvpo@smr.gov.ua с пометкой в теме «STOP Drugs», - написал чиновник.
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