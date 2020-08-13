На Сумщине взяли под стражу двух подозреваемых в убийстве По ходатайству Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры двум подозреваемым в убийстве знакомого избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 27 августа в г. Белополье. В тот день в полицию обратились жители многоэтажки с жалобами на подозрительный запах в одной из квартир. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. При этом мать умершего, которая имеет определенные расстройства здоровья, уверяла, что ее сын просто спит.

В кратчайшие сроки следствием было установлено, что к убийству причастны двое местных. Как выяснилось, 24 августа ночью они познакомились с потерпевшим на улице. Мужчины продолжили общение уже в квартире погибшего, где и остались на ночь. Утром гости начали упрекать хозяина квартиры, что тот очень грубо ведет себя со своей матерью. На этой почве между ними начался словесный конфликт, который перерос в драку, во время которой один из подозреваемых душил потерпевшего, а другой несколько раз ударил его ножом. От полученных травм 49-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Действия подозреваемых, одному из которых 26 лет, а другому 30 лет, квалифицированы по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, за содеянное им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.