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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12410

В Сумах снова усилили карантин

Сегодня, 31 августа, прошло внеочередное заседание исполкома Сумского горсовета.

В связи с переходом Сум с 31 августа в «оранжевую» зону по карантину, решение о чем было принято еще в прошлый четверг на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в сумах решили следовать решению вышестоящих органов и принять свое решение.

Предлагалось, среди прочего снова ввести поездки в общественном транспорте на 50% сидячих мест, однако предложение не прошло. Также запрещено проведение любых массовых мероприятий (когда мероприятие считается массовым, не указывается).

Подробности позже, когда решение будет опубликовано на сайте мэрии, так как проект решения готовился буквально на коленке, сегодня, суть дли не во время самого заседания.

Общество Карантин

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