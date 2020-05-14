В Сумах продлили маршрут «Барановка - Центр» до Басов

На нем приняли решение продолжить маршрут № 24 (Басы – Центр) до Басов. Как объяснил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко, поступало много нареканий на транспортное сообщение с районом Басов, особенно с началом нового учебного года. Поэтому было принято решение продолжить маршрут. На маршруте должно быть 6 автобусов (на 1 больше, чем сейчас). Вводиться решение временно до окончания карантина.
Маршрутки должны начать курсирование по обновленному маршруту со 2 сентября.
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