В Сумах продлили маршрут «Барановка - Центр» до Басов Сегодня, 31 августа, прошло внеочередное заседание исполкома Сумского горсовета.

На нем приняли решение продолжить маршрут № 24 (Басы – Центр) до Басов. Как объяснил начальник транспортного отдела Сергей Яковенко, поступало много нареканий на транспортное сообщение с районом Басов, особенно с началом нового учебного года. Поэтому было принято решение продолжить маршрут. На маршруте должно быть 6 автобусов (на 1 больше, чем сейчас). Вводиться решение временно до окончания карантина.

Маршрутки должны начать курсирование по обновленному маршруту со 2 сентября.