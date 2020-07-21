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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:31538

Экс-пресс-секретарь Чмыря стала директором департамента культуры Сумщины

Директором вновь созданного областного департамента культуры, информационной политики и туризма глава облгосадминистрации Роман Грищенко назначил Любовь Карпенко.

«Создание департамента и это назначение обусловлено мощными вызовами для культуры, информполитики и туризма в области. Но нет сомнений, что во главе с новым руководителем новый департамент станет мощным проводником реализации программ Президента Украины в области и развития великой Сумщины», - отметил Роман Грищенко.

Основные задачи, которые поставил он перед директором департамента, касаются продвижения Сумщины на всеукраинском уровне, развития туризма и культурной сферы.

«Главное - в кратчайшие сроки сделать так, чтобы даже далеко за пределами Украины говорили о Сумщине, как области, в которую хочется приехать», -отметил глава облгосадминистрации.

Любовь Карпенко сообщила, что ее усилия как опытного пиар-менеджера и как руководителя департамента будут направлены на развитие бренда «Великая Сумщина», что обязательно станет известным как на территории области, так и на территории всей Украины и за ее пределами.

«Самое важное - это реализация программы Президента «Большое строительство», которая должна продолжаться в направлении сохранения культурного наследия. Мы восстановим исторические объекты, являющиеся кодом нашей нации и Сумщины, в частности. Это позволит поднять на новый уровень патриотическое воспитание, а главное - развивать туризм. Сумщине есть чем гордиться и есть что показать», - подчеркнула Любовь Карпенко.

Напомним: в 2011-2013 гг. Любовь Карпенко была пресс-секретарем тогдашнего главы Сумской ОГА Юрия Чмыря. После его назначения замглавы администрации президента Януковича, она поехала работать вместе с ним. В прошлом году она участвовала в предвыборной кампании Юрия Чмыря, который баллотировался в Верховную Раду Украины, став вторым в Сумах вслед за Татьяной Рябухой.

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