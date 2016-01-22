Сергей Бутенко официально стал начальником облздрава

Роман Грищенко пожелал куратору отрасли здравоохранения Сумщины успехов на посту и обозначил основные задачи. Прежде всего, это касается завершения и в дальнейшем утверждении областной программы «Здоровье Сумщины» с учетом развития кардиологии и трансплантологии.
«Вместе мы должны максимально ускорить темпы подготовки области к проведению операций на открытом сердце, - подчеркнул глава облгосадминистрации. - На сегодня, благодаря профессионализму и слаженным действиям специалистов медицинской отрасли, в области удалось достичь уменьшения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 8%. Но надо двигаться вперед и улучшать эти показатели. Есть амбициозные планы, которые должны реализовать».
Сергей Бутенко поблагодарил за доверие на таком ответственном направлении работы и отметил, что кроме борьбы с коронавирусной инфекцией, вместе с коллегами будет работать над дальнейшим развитием медицинской отрасли, воплощать в жизнь намеченные планы.
«Вопрос трансплантологии, операций на открытом сердце давно актуальны для нашей области. Сегодня мы имеем потенциал для их решения. Будем работать», - отметил Сергей Бутенко и пригласил коллег к слаженной работе ради достижения общей цели - сохранения жизни и здоровья жителей Сумщины.
Бутенко Сергей Павлович родился 17 июня 1980 года в г. Сумы. Имеет полное высшее образование: окончил Сумской государственный университет по специальности «Лечебное дело», квалификация - врач; в 2008 году - факультет переподготовки специалистов Сумского государственного университета по специальности «Финансы», квалификация - экономист. Аспирант Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, г. Киев.
Работал заведующим Скляровским фельдшерских пунктов, с. Скляровка Сумского района Сумской области, врачом-интерном в Белопольской ЦРБ и Сумской городской клинической больницы № 5, был помощником-консультантом народных депутатов Украины.
В 2014 и с 2015 по 2019 годы возглавлял управление здравоохранения облгосадминистрации.
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