Мэр Конотопа сообщил о 17 новых случаях коронавируса

- На 9.30 утра сегодняшнего дня у нас 17 новых пациентов с COVID-19, - поделился он. – 16 – это жителя Конотопа, и одна – жительница села Тулушка, но работает она в Конотопской ЦРБ. На 16.00 у нас назначено заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, будем решать, что делать дальше.
По состоянию на 31 августа в Сумской области 1470 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 31 августа, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
В Украине зафиксировано 2438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки....
По состоянию на 28 августа в Сумской области 1361 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 28 августа в Сумской области уже 1361 случай заболевания COVID-19....