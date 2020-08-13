Мэр Конотопа сообщил о 17 новых случаях коронавируса Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что в городе подтверждено 17 новых случаев заболевания COVID-19.

- На 9.30 утра сегодняшнего дня у нас 17 новых пациентов с COVID-19, - поделился он. – 16 – это жителя Конотопа, и одна – жительница села Тулушка, но работает она в Конотопской ЦРБ. На 16.00 у нас назначено заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, будем решать, что делать дальше.