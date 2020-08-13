В Краснополье столкнулись подростки на ВАЗе и мопеде Авария произошла в пгт Краснополье по улице Победы.

Как предварительно установили краснопольские правоохранители, 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 допустил столкновение с мопедом «Спарк», который двигался по главной дороге. За рулем двухколесника находился 16-летний парень.

В результате столкновения получил телесные повреждения и «скорой» был госпитализирован в больницу 16-летний пассажир мопеда.

Полицейские по отношению к родителям обоих несовершеннолетних водителей составили административные материалы за нарушение ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.