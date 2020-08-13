На Сумщине столкнулись «Хюндай» и «Форд»: трое травмированных Двигаясь по автодороге Харьков-Ахтырка, 27-летний водитель «Форда» не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилем «Хюндай», которым управляла 32-летняя женщина.

В результате аварии водитель «Хюндая» и две пассажирки «Форда» получили телесные повреждения различной степени тяжести. Полиция изъяла транспортные средства и поместила их на спецплощадку.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.