На Сумщине столкнулись «Хюндай» и «Форд»: трое травмированных

В результате аварии водитель «Хюндая» и две пассажирки «Форда» получили телесные повреждения различной степени тяжести. Полиция изъяла транспортные средства и поместила их на спецплощадку.
По факту дорожно-транспортного происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 1 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.