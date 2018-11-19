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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01609

В Сумах покрасили Харьковский мост, не сняв старую краску

На прошлой неделе коммунальщики покрасили перила Харьковского моста в черный цвет.

Фото результата выложил в Фейсбуке сумской архитектор Олег Кривцов.

«Красят забор Харьковского моста. На снятие старой краски в бюджете не хватило средств?», - риторически спрашивает он.

Напомним: перила Харьковского моста начали красить по инициативе сумского предпринимателя Сергея Леоненко еще в 2013 году. Тогда со стороны кафе «Колибри» покрасили несколько пролетов черной и золотистой краской. В 2014 году на волне патриотизма остальную часть перил покрасили в желто-синий цвет.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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