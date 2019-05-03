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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:28357

Сумские депутаты не смогли запретить незаконно установленные электронные табло

Сегодня, 31 августа, на внеочередной сессии Сумского горсовета пытались отменить разрешение на размещение электронных табло в центре Сум.

Как сообщил депутат Дмитрий Лантушенко, в разрешении патрульной полиции на размещение этих экранов говорится, что они должны быть установлены не менее чем в 10 м от дорог и в 50 м от перекрестков. Они же установлены буквально в метре от дороги и практически на перекрестках, перекрывая некоторые дорожные знаки и мешая работе светофоров.

Однако за отмену разрешения проголосовали всего 15 депутатов (нужно минимум 22). Таким образом экраны, которые мешают нормальному дорожному движению, останутся стоять в историческом центре Сум – один возле сквера «Счастья» и два на перекрестке ул. Харьковская – Гагарина и Героев Сумщины.

Право Электронное табло

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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