Сумские депутаты не смогли запретить незаконно установленные электронные табло

Как сообщил депутат Дмитрий Лантушенко, в разрешении патрульной полиции на размещение этих экранов говорится, что они должны быть установлены не менее чем в 10 м от дорог и в 50 м от перекрестков. Они же установлены буквально в метре от дороги и практически на перекрестках, перекрывая некоторые дорожные знаки и мешая работе светофоров.
Однако за отмену разрешения проголосовали всего 15 депутатов (нужно минимум 22). Таким образом экраны, которые мешают нормальному дорожному движению, останутся стоять в историческом центре Сум – один возле сквера «Счастья» и два на перекрестке ул. Харьковская – Гагарина и Героев Сумщины.
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