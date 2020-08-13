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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37219

Ахтырчанин через суд взыскал более полумиллиона гривен за уголовное преследование и содержание в СИЗО

Заречный районный суд Сум взыскал в пользу бывшего предпринимателя с Ахтырки с государства 600 тыс. гривен ущерба, причиненного органами предварительного расследования, прокуратуры и суда.

Об этом говорится в материалах производства, пишет 368.media.

В 2010 году в отношении предпринимателя открыли уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов и служебной подделки. Мужчину поместили в следственный изолятор. В помещениях его предприятий провели обыск и изъяли первичные бухгалтерские документы, в результате чего ООО «АРВ» фактически прекратило свою деятельность, а деятельность ООО «Ювел» значительно осложнилась.

Поскольку истец проживал в небольшом городе (Ахтырка) и был достаточно известным предпринимателем, открытие уголовного дела получило огласку в прессе и повлекло за собой обсуждение темы среди населения. В частности, негативную информацию об истце местной прессе предоставил старший следователь прокуратуры. Он рассказал о возбуждении уголовного производства с указанием данных обвиняемых как сотрудников, так и соучредителей компаний. Сообщалось, что учредители фирм заключили с фиктивными предприятиями договоры на перемещению горюче-смазочных материалов, составили и получили налоговые, расходные и товарно-транспортные накладные, которые использовали при формировании налогового кредита по НДС и валовых расходов по налогу на доход. Это, по версии следствия, позволило уклониться от уплаты налогов на сумму более 4 млн гривен.

Мужчина находился под стражей до ноября 2011 года — в общем 15 месяцев. Однако, Тростянецкий районный суд Сумской области в январе 2016 года оправдал предпринимателя и признал невиновным. Позже этот приговор подтверждено в апелляционной и кассационной инстанциях.

Позже мужчина подал иск на 5 млн гривен. Он утверждал, что за время пребывания в СИЗО у него ухудшилось состояние здоровья, появились неизлечимые болезни, диагностирован гепатит С. Так как ранее мужчина проходил службу в воздушных войсках у него было безупречное состояние здоровья.

По данным свидетеля, который в течение 8 месяцев находился в одной камере с истцом в СИЗО, в мае 2011 мужчину сильно избили, он был в крови. В камере было 12 мест на 20-23 человек, спали по очереди. Воду давали на 2 часа утром и на 2 часа вечером. В туалет всегда была очередь, душ 1 раз в неделю. Кроме того, среди сокамерников были мужчины больные открытой формой туберкулеза, гепатита С, в камере было грязно.

Суд установил, что в результате пребывания в условиях СИЗО истец получил тяжелую болезнь — гепатит С. Также суд отметил, что 6 лет пребывания под следствием и 15 месяцев пребывания под стражей негативно отразилось на психике. В период заключения истец был лишен полноценной жизни, не имел возможности общаться с родными и близкими, заниматься любимым делом, отдыхать и жить в условиях, над созданием которых работал годами. В результате, мужчина потерял бизнес, длительное пребывание под следствием негативно повлияло на деловую репутацию, повлекло за собой потерю социальных связей.

Суд решил, что справедливой суммой компенсации будет 600 тыс. гривен, еще 26,8 тыс. гривен расходов взыскали на психологическую экспертизу и адвоката.

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