У Сумах відбувся забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО 29 серпня в Сумах відбувся символічний забіг у пам'ять загиблих воїнів АТО «ШАНУЮ ВОЇНІВ, БІЖУ ЗА ГЕРОЇВ УКРАЇНИ».

Участь в акції міг взяти кожен бажаючий. Під час забігу не визначали кращих на швидкість і вправність. Таким чином учасники забігу віддали шану тим, хто віддав своє життя за мир над нашими головами.

За словами начальника обласного управління молоді і спорту Євгена ПОХОДНІ, «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – це традиція щорічного вшанування пам’яті полеглих воїнів. Це можливість пробігти за кожного з тих, хто захищав нас від війни, подякувати та підтримати близьких наших героїв.

Цього року захід об’єднав близько 100 учасників з Державного ліцею-інтернату з посиленою військовою фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка, Державної прикордонної служби України, Сумського обласного військового комісаріату, 27-ої Сумської реактивної бригади, а також всіх бажаючих гостей та жителів м. Суми.

Кращими на 5-кілометровій дистанції були Віталій Івах (17:56), Олександр Ломакін (18:09) і Сергій Тарабан (19:19) серед чоловіків та Марина Гога (22:54), Оксана Красовська (25:21) і Алекса Прокопенко (26:17) серед жінок. На 1-кілометровій дистанції першими були Максим Нічик (4:05) і Дар’я Віташова (5:04).