Мэр Конотопа проиграл суд нардепу Молотку Сумской апелляционный суд оставил без изменений решение местного суда по делу о защите чести и достоинства народного депутата Игоря Молотка.

Коллегия судей гражданской палаты апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу на решение Конотопского горрайонного суда, которым был удовлетворен иск народного депутата к мэру г. Конотоп Артему Семенихину и депутату Сумского областного совета Елене Сердюк о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Напомним, что суд первой инстанции признал информацию, распространенную ответчиками, о причастности народного депутата к нанесению телесных повреждений мэру Конотопа недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию. Местный суд обязал чиновников опровергнуть распространенную ими недостоверную информацию и возместить причиненный народному депутату моральный ущерб в размере 50 000 гривен.

С таким решением не согласился мэр Конотопа и подал в Сумской апелляционный суд апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда первой инстанции и отказать народному депутату в удовлетворении его исковых требований. Во время судебного заседания апеллянт отмечал, что указанные высказывания является его оценочными суждениями и основывались на событиях, которые на тот момент происходили в г. Конотоп. Вместе с тем, нанесенные ему телесные повреждения повлекли определенные проблемы с памятью, а поэтому достоверно ответить, распространял ли он обжалуемую информацию, пока не в состоянии. В свою очередь другой ответчик по делу Елена Сердюк отметила, что стороной истца не было предоставлено никаких доказательств того, что именно она распространила информация, которую требует опровергнуть истец.

Истец, возражая против удовлетворения апелляционной жалобы апеллянта и поддерживая собственные исковые требования к ответчикам, отмечал, что информация распространена городским головой Конотопа и депутатом Сумского областного совета является недостоверной и вредит его деловой репутации.

Рассмотрев материалы дела, коллегия судей апелляционного суда отказала Конотопа мэру в удовлетворении его апелляционных требований и оставила без изменений решение суда первой инстанции.