В Сумах на заводе «Selmi» рейдерский захват? В правоохранительные органы поступило сообщение о рейдерском захвате завода «Selmi».

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили группу лиц, которые сообщили, что на заводе происходит правонарушение, они собрались для того, чтобы его прекратить (какое правонарушение происходит - не уведомили). На место происшествия прибыло руководство управления патрульной полиции, главного управления Нацполиции в Сумской области, следственного отдела полиции, сообщает 0542.ua.