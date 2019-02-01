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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:08217

В Сумах на заводе «Selmi» рейдерский захват?

В правоохранительные органы поступило сообщение о рейдерском захвате завода «Selmi».

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили группу лиц, которые сообщили, что на заводе происходит правонарушение, они собрались для того, чтобы его прекратить (какое правонарушение происходит - не уведомили). На место происшествия прибыло руководство управления патрульной полиции, главного управления Нацполиции в Сумской области, следственного отдела полиции, сообщает 0542.ua.

Право SeLMI Рейдерский захват

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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