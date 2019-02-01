В Сумах на заводе «Selmi» рейдерский захват?

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили группу лиц, которые сообщили, что на заводе происходит правонарушение, они собрались для того, чтобы его прекратить (какое правонарушение происходит - не уведомили). На место происшествия прибыло руководство управления патрульной полиции, главного управления Нацполиции в Сумской области, следственного отдела полиции, сообщает 0542.ua.
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