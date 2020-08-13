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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:555

У Сумах вшанували пам’ять загиблого Героя, почесного громадянина Сум Олександра Самосадова

Він загинув від кулі снайпера у серпні 2014 року під час виконання військового обов’язку на Донеччині.

Роковини з дня загибелі військовика співпали з Днем пам’яті захисників України – 29 серпня.

«Цього року йому мав виповнитися 31 рік. Добровольцем Саша пішов до лав Збройних Сил України у складі 39-го окремого мотопіхотного батальйону «Дніпро-2», що брав активну участь в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України і схоже, що жодного разу не сумнівався у своєму рішенні. Адже навіть побратими по службі називали його патріотом з великої літери, який до останнього боровся за звільнення рідної землі. Пам’ятаємо та дякуємо за подвиг, вічна пам’ять солдату!», – наголосила заступниця міського голови Альона Дмітрєвская.

Указом Президента України від 4 червня 2015 року № 311/2015 «Про відзначення державними нагородами України» за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Олександра Самосадова було нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.

Рішенням Сумської міської ради від 26 жовтня 2016 року №1258-МР військовослужбовцю присвоєно звання «Почесний громадянин міста Суми» (посмертно).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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