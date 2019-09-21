«Слуга народа» официально выдвинула кандидата в мэры Сум Им стала народный депутат Татьяна Рябуха.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил народный депутат по округу № 158 Игорь Васильев.

«Интриги больше нет, кандидат в мэры Сум - Татьяна Рябуха!

Поддержим Татьяну снова!», - написал он.