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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29198

«Слуга народа» официально выдвинула кандидата в мэры Сум

Им стала народный депутат Татьяна Рябуха.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил народный депутат по округу № 158 Игорь Васильев.

«Интриги больше нет, кандидат в мэры Сум - Татьяна Рябуха!

Поддержим Татьяну снова!», - написал он.

Политика Татьяна Рябуха

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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