Правоохранители Сумщины перекрыли контрабандный канал поставки психотропов в РФ Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области 31 августа двум лицам сообщено о подозрении в организации и содержании мест для незаконного изготовления психотропных веществ с целью их перемещения и реализации на территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 УК Украина).

По данным следствия, подозреваемые создали в Киевской области в одном из подвальных помещений частного дома подпольную нарколабораторию. Изготовленные психотропы перемещали контрабандным путем в Российской Федерации для реализации.

Во время обыска в подпольной нарколаборатории правоохранители изъяли 228 г готового психотропного вещества из группы синтетических катинонов (PVP), оборудование и около 100 л сырья для изготовления психоторопов. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следует отметить, что сообщник подозреваемых был задержан 19 июня при попытке переправить изготовлены психотропы на территорию Российской Федерации. Тогда он передал частному перевозчику, который ехал по маршруту «Киев-Москва», сумку якобы с продуктами питания, в которых на самом деле находилась кристаллическое вещество. В настоящее время ему уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Деятельность группы лиц прекращено прокуратурой совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.