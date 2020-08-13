В Сумах предприниматели пришли на сессию с требованием изменить карантинные ограничения Предприниматели сферы услуг пришли на сессию Сумского горсовета 31 августа с требованием изменить карантинные ограничения, касающиеся их работы.

Предприниматели просили городской совет обратиться в Кабмин с требованием ограничить проверки бизнеса. Также одним из требований является пересмотр решение исполкома о запрете проведения в Сумах массовых мероприятий, пишет Суспільне.

«Мы не можем еженедельно подстраиваться под условия, которые с нами предварительно никто не согласовывает, заставляя нас думать о капитальном сокращении расходов, включая увольнением работников», - говорится в обращении.

Под обращением подписались более 40 предпринимателей.

В повестку дня депутаты включили рассмотрение обращения предпринимателей, которые пришли на сессию, и решили рассмотреть его третьим вопросом.

«Почему мы должны отменять массовые мероприятия на свежем воздухе, когда городской совет проводит свои мероприятия, в том числе и ко Дню города», - сказал Дмитрий Тищенко. Предприниматели просят изменить решение исполкома и разрешить проведение массовых мероприятий в соответствии с решением правительства, в котором разрешаются мероприятия с обеспечением дистанции (1 человек на 10 кв.).

Депутаты проголосовали за обращение в Кабинет Министров об ограничении проверок предпринимателей и за обращение в исполком Сумского горсовета по изменению решения об отмене массовых мероприятий в Сумах.