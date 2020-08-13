У Сумах покажуть фотовиставку «Міста дружби»

В експозиції представлені світлини партнерських міст: фото історичних пам’яток, визначних місць, мальовничих пейзажів тощо.
Усі наші міста-партнери:
Місто Целле – Федеративна Республіка Німеччина
Місто Враца – Республіка Болгарія
Місто Люблін – Республіка Польща
Місто Ґожув-Велькопольський – Республіка Польща
Місто Банська Бистриця – Словацька Республіка
Місто Кутаїсі – Грузія
Місто Мажейкяй – Республіка Литва
Місто Сіньсян – Китайська Народна Республіка
Місто Харбін – Китайська Народна Республіка
Місто Чжуцзі - Китайська Народна Республіка
охоче відгукнулися на пропозицію та надіслали фото, які, на їх думку, найкраще передають дух та красу міста.
Виставку можна переглянути з 1 по 6 вересня. Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог
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