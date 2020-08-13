У Сумах покажуть фотовиставку «Міста дружби» З нагоди святкування 365-ї річниці заснування міста Суми, Сумська міська галерея презентує фотовиставку «Міста дружби».

В експозиції представлені світлини партнерських міст: фото історичних пам’яток, визначних місць, мальовничих пейзажів тощо.

Усі наші міста-партнери:

Місто Целле – Федеративна Республіка Німеччина

Місто Враца – Республіка Болгарія

Місто Люблін – Республіка Польща

Місто Ґожув-Велькопольський – Республіка Польща

Місто Банська Бистриця – Словацька Республіка

Місто Кутаїсі – Грузія

Місто Мажейкяй – Республіка Литва

Місто Сіньсян – Китайська Народна Республіка

Місто Харбін – Китайська Народна Республіка

Місто Чжуцзі - Китайська Народна Республіка

охоче відгукнулися на пропозицію та надіслали фото, які, на їх думку, найкраще передають дух та красу міста.

Виставку можна переглянути з 1 по 6 вересня. Вхід вільний з дотриманням карантинних вимог