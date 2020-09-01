На Сумщине уже 1532 случая коронавируса: подробности По состоянию на 1 сентября на Сумщине 1532 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 62 человек (Сумы - 39, Сумской р-н - 2, Шостка - 3, Конотоп - 4, Ахтырка - 3, Лебедин - 2, Белопольский р-н - 1, Бурынский р н - 1, Кролевецкий р-н - 7).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 24 летальных случая.

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 695 человек, из них за минувшие сутки - 32 (Сумы – 11, Конотоп - 5, Конотопский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 6, Недригайловский р-н - 5, Тростянецкий р-н - 4).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 752 случаи заболевания, в Сумском районе - 99, Белопольский район - 45, Бурынский район - 7, пгт Великая Писаревка - 2, г. Глухов – 16, Глуховский район - 8, г. Конотоп - 74, Конотопский район - 39, пгт Краснополье - 2, Краснопольский р-н - 9, Кролевецкий район - 84, г. Лебедин – 17, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 57, г. Ахтырка - 71, Ахтырский р-н – 19, Путивль - 3, Путивльский район – 11, г. Ромны - 53, Роменский район – 29, Середина-Будский р-н – 22, Тростянецкий район - 58, г. Шостка - 59, Шосткинский р-н - 3.