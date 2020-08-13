На Сумщине дали 4 года домушнице, которая еще надругалась над могилой К 4 годам лишения свободы приговорена женщина за надругательство над могилой и кражи из квартир.

Кролевецким отделом Шосткинского местной прокуратуры в суде доказана вина 46-летней женщины, которая обворовывала квартиры и совершила надругательство над могилой.

Установлено, что обвиняемая с сентября по декабрь 2019 года в отсутствие хозяев проникала на территорию частных домов, откуда похищала все ценные вещи, в частности, бытовые приборы и металлические предметы. Собраны доказательства ее причастности к 4 подобным кражам в Кролевецком районе. В то же время доказано, что женщина с целью продажи похитила металлическую конструкцию с могилы на кладбище с.Грузкое.

В суде обвиняемая вину свою признала полностью, уверяла, что раскаивается. По приговору суда она признана виновной по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в помещение) и ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой из корыстных побуждений) УК Украины и приговорена к 4 годам 3 месяцам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.