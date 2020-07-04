Сумской горсовет выделил еще полмиллиона ФК «Сумы» Такое решение было принято на внеочередной сессии Сумского горсовета 31 августа.

По предложению мэра Александра Лысенко депутаты сняли с программы «Открытое информационное пространство» 500 тыс. грн, сэкономленные в связи с введением карантинных ограничений (прием и размещение иностранных делегаций и т.п.), и направили их в виде финансовой поддержки общественной организации ФК «Сумы», пишет Ваш шанс.

Напомним: весной ФК «Сумы» уже получал 1 млн грн из бюджета. Команда начнется выступления в этом году только в сентябре в чемпионате и кубке Украины среди аматоров.